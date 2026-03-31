Nella notte NBA, la partita tra Oklahoma City e Detroit ha visto un'ottima prestazione di Gilgeous-Alexander, che ha guidato i Thunder alla vittoria. Nel frattempo, Wembanyama ha stabilito un nuovo record, contribuendo a un incontro di regular season tra le prime squadre di Western e Eastern Conference, entrambe già qualificate ai playoff.

Oklahoma City (Stati Uniti), 31 marzo 2026 – Il piatto forte tra le gare di regular season NBA disputate nella notte appena trascorsa era senza ombra di dubbio la supersfida tra prime della classe di Western ed Eastern Conference, entrambe con il pass playoff già in cassaforte. A prendersi la posta in palio al termine di una gara che non ha affatto tradito le attese in termine di spettacolo e pathos, sono stati gli Oklahoma City Thunder che hanno sconfitto 114-110 i Detroit Pistons dopo un tempo supplementare. Mattatore assoluto della gara è stato invece Shai Gilgeous-Alexander, che ha consegnato agli annali l’ennesima prestazione sensazionale segnando ben 47 punti con 1219 dal campo e 2125 al tiro libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, un super Gilgeous-Alexander trascina i Thunder contro i Pistons. Wembanyama da record

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