La salma di Christopher Rainoldi è stata finalmente rimpatriata e tornerà a riposare a casa. I funerali si sono svolti con la partecipazione del Soccorso alpino. La sua scomparsa, avvenuta il 21 marzo in Alaska, aveva causato grande dolore e aveva provocato lunghe procedure burocratiche per il rimpatrio. Dopo settimane di attese, il trasferimento è stato completato sabato scorso.

Christopher Rainoldi riposerà a casa, dove è tornato sabato dopo settimane in cui, al dolore immenso per la sua tragica scomparsa avvenuta il 21 marzo in Alaska, si sono sommate le lungaggini burocratiche per il rimpatrio della salma. Il feretro, giunto sabato a Malpensa, è stato portato a Castello dell’Acqua dove domenica sera, nella parrocchiale, si è svolto un momento di preghiera per lo sfortunato 33enne travolto da una valanga mentre, con il cugino e un altro amico, risaliva con gli sci la Max’s Mountain, nella Girdwood Valley. Figlio maggiore di Mario Rainoldi, titolare dell’omonima ditta di autotrasporti, Christopher era molto conosciuto per il suo lavoro di autista sui pullman di famiglia e attivo nella categoria Trasporto di Confartigianato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rientrata la salma di Christopher. Funerali con il Soccorso alpino

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