Confartigianato Imprese Sondrio e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno espresso dolore per la morte di Christopher Rainoldi, 33 anni, originario di Castello dell’Acqua. La tragedia è avvenuta in Alaska, dove Rainoldi è stato travolto da una valanga durante un’escursione. La notizia ha suscitato sconcerto tra le rispettive organizzazioni.

Cordoglio e sconcerto da parte di Confartigianato Imprese Sondrio e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per la tragica scomparsa di Christopher Rainoldi, 33 anni, originario di Castello dell’Acqua, morto in Alaska dopo essere stato travolto da una valanga durante un’escursione di scialpinismo nella Girdwood Valley. L’incidente è avvenuto mentre si trovava insieme ad altri due compagni, rimasti illesi, impegnati nella salita al Max’s Mountain. Secondo le prime ricostruzioni, la slavina si sarebbe staccata improvvisamente dal pendio, probabilmente provocata dal passaggio degli stessi escursionisti. Rainoldi non è riuscito ad attivare lo zaino airbag di sicurezza ed è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Il lutto di Confartigianato e Soccorso Alpino per la morte di Christopher Rainoldi

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