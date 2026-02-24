Qualiano rientrata la salma di Luciano | domani saranno celebrati i funerali

Luciano Capasso, un giovane di 25 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga a Saint Moritz, in Svizzera. La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine. La salma è stata riportata a Qualiano, dove domani si terranno i funerali. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, preparando i momenti di addio. La triste vicenda ha suscitato forte dolore tra amici e cittadini.

La comunità di Qualiano si prepara a dare l'ultimo saluto a Luciano Capasso, il giovane di 25 anni tragicamente ucciso dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. I funerali si terranno domani, 25 febbraio, alle 16, presso la Parrocchia Maria SS. Immacolata. A darne l'annuncio i fratelli Tarry, Antonio e Emmanuel e la mamma Raffaela e il padre Rodolfo. Il corpo del ragazzo, disperso da giorni durante un'escursione in solitaria, è stato ritrovato senza vita dalle autorità elvetiche la mattina del 22 febbraio dopo che le avverse condizioni meteo avevano reso difficili per giorni le ricerche.