Questa settimana a Rimini torna il Memorial Papini, un evento dedicato alla pallacanestro giovanile. In campo ci sono 135 squadre provenienti da diverse regioni, impegnate in partite che si svolgono nelle palestre della provincia. Durante i giorni dell’evento, le strutture sportive sono tutte occupate, con un pubblico crescente che segue le partite e sostiene i giovani atleti.

È la settimana del Papini e a Rimini vuol dire solo una cosa: pallacanestro giovanile di ottimo livello e palestre della provincia riempite a ogni ora del giorno da un numero sempre più alto di squadre. L’edizione 2026 è la numero 18 di un evento che affonda le radici nella tradizione della palla a spicchi cittadina. Si gioca da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio e saranno 135 le squadre in campo, divise in 11 categorie dagli Aquilotti (nati nel 2015) all’Under 17. Addirittura 340 le partite. "Per me è sempre un’emozione – dice il responsabile tecnico di Ibr e del Memorial Papini, Massimiliano Intorcia –. Il Papini è diventato maggiorenne e nel corso degli anni ci siamo fermati solo per il Covid.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Riecco il Memorial Papini. In campo 135 squadre

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