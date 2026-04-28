ridurre il fisco per salvare la situazione

Il direttore di Confesercenti Ravenna-Cesena ha chiesto di intervenire rapidamente per ridurre le tasse, considerando la crisi del commercio locale e la chiusura di molti negozi nel centro storico. Negli ultimi anni, sono aumentate le attività di ristorazione, mentre i negozi di vicinato sono diminuiti. La richiesta arriva in un momento in cui la situazione richiede interventi immediati per sostenere il settore commerciale.

Agire con tempismo e urgenza. Lo chiede il direttore di Confesercenti Ravenna-Cesena, Graziano Gozi, sulla crisi del commercio di prossimità e la moria di negozi che sta colpendo il centro storico, dove a svilupparsi negli ultimi anni sono state solo le attività di ristorazione. Afferma il direttore Confesercenti Gozi: "Se le cose non vengono impugnate fortemente, la parabola è quella: si vedono continue chiusure, poche aperture e quindi un saldo che purtroppo continuerà a essere e a rimanere negativo. Come Confesercenti temiamo che sia veramente difficile invertire questa tendenza. L’unica nota positiva di cui tener conto è quella della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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