Fisco dalle cartelle agli avvisi e alle rate | come controllare la propria situazione online

Da oggi è possibile consultare facilmente online lo storico delle cartelle esattoriali, gli avvisi di pagamento e le rate attive. È disponibile un nuovo prospetto di sintesi che mostra in modo chiaro la situazione fiscale complessiva di ogni contribuente. Questa novità mira a rendere più accessibile e trasparente il controllo delle pratiche fiscali, facilitando l’accesso alle informazioni senza dover ricorrere a canali tradizionali.

(Adnkronos) – Informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente. Sul sito di Agenzia delle Entrate?Riscossione è online la nuova versione del servizio 'Situazione debitoria', che offre una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e quelli già saldati, sull’esistenza di eventuali procedure di riscossione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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