Rider | stretta per le piattaforme Algoritmi dati e rapporti chiari

Le piattaforme di consegna stanno affrontando nuove regole riguardanti gli algoritmi e la gestione dei dati, con l’obiettivo di rendere più trasparenti i rapporti tra le aziende e i rider. È in discussione una presunzione di subordinazione, che potrebbe influenzare la definizione del rapporto di lavoro, e si cerca di contrastare il cosiddetto “caporalato digitale”. Le norme cercano di chiarire le modalità di funzionamento e le responsabilità delle piattaforme.

Piattaforme, stretta sugli algoritmi: presunzione di subordinazione e account personali contro il caporalato digitale. La bozza del Decreto Primo Maggio introduce una disciplina organica per rider e lavoratori intermediati da piattaforme: conta la prestazione reale, non l’etichetta contrattuale. E prevede obblighi sugli algoritmi, dati conservati per cinque anni, divieto di cessione degli account e diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate. Il provvedimento, dunque, apre un fronte nuovo sul lavoro digitale. La bozza non si limita a rafforzare le tutele dei ciclofattorini, ma interviene sulla struttura stessa del rapporto tra piattaforma e lavoratore.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rider: stretta per le piattaforme. Algoritmi, dati e rapporti chiari Notizie correlate Rider, le novità del decreto 1 maggio: stretta sugli algoritmi e norme anti-caporalatoRoma, 27 aprile 2026 – La bozza del decreto 1° Maggio introduce una disciplina organica per rider e lavoratori intermediati da piattaforme: conta la... 14 marzo: Rider in piazza contro algoritmi e precarietàDomani, 14 marzo 2026, le strade di Pescara e Roseto degli Abruzzi si riempiranno di biciclette in un momento di confronto diretto tra sindacati e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rider: stretta per le piattaforme. Algoritmi, dati e rapporti chiari; Il decreto lavoro di Meloni: salari, giovani, rider, stretta; Ti muovi? Ci fai rallentare. Rider preso a bastonate da un collega: la denuncia del sindacato; Lavoro, in Cdm sgravi per donne e giovani: stretta su contratti pirata e ok al Piano Casa. Rider: stretta per le piattaforme. Algoritmi, dati e rapporti chiariNel testo in arrivo anche una norma specifica per il lavoro dei fattorini a domicilio. Pugno duro contro il caporalato digitale e l’utilizzo di account fittizi per celare il lavoro nero. msn.com Rider, le novità del decreto 1 maggio: stretta sugli algoritmi e norme anti-caporalatoSe il fattorino dipende da sistemi automatizzati c’è la presunzione di subordinazione, diritto al riesame umano e obblighi di trasparenza per le piattaforme. Dati da conservare per almeno per 5 anni ... msn.com Non dimenticarti di dare la mancia al Rider! #GialappaShow - facebook.com facebook #Rider e #diritti: a #Bologna la Cgil lancia la 'pausa pranzo sindacale' del #1maggio: pasta e informazioni per tutti. Al motto di: "L'app ti fa correre, noi ti facciamo riposare". #PrimoMaggio x.com