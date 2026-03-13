Il 14 marzo 2026, le vie di Pescara e Roseto degli Abruzzi ospiteranno manifestazioni di rider che si muoveranno in bicicletta per protestare contro gli algoritmi e le condizioni di precarietà. Sindacati e lavoratori delle piattaforme digitali si riuniranno in queste città per un confronto pubblico, con l’obiettivo di evidenziare le problematiche legate al settore. Le manifestazioni si svolgeranno durante tutta la giornata.

Domani, 14 marzo 2026, le strade di Pescara e Roseto degli Abruzzi si riempiranno di biciclette in un momento di confronto diretto tra sindacati e lavoratori delle piattaforme digitali. La Cgil regionale ha confermato l’adesione alla mobilitazione nazionale, puntando a trasformare le indagini giudiziarie su Deliveroo e Glovo in tutele concrete per i rider abruzzesi. Non si tratta solo di una protesta isolata, ma di un tentativo strutturato di applicare il Contratto nazionale Merci e Logistica a un settore dove gli algoritmi dettano ancora le regole senza garanzie. Il calendario della giornata prevede due appuntamenti distinti: alle ore 16:00 a Pescara nel Circolo Cfu in via dei Peligni 89, e alle ore 10:30 a Roseto degli Abruzzi nella sede della Cgil. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 14 marzo: Rider in piazza contro algoritmi e precarietà

Articoli correlati

Anche a Catania i rider scenderanno in piazza sabato 14 marzoAl centro della vertenza ci sono le condizioni di lavoro di migliaia di rider che, secondo la Cgil, "operano ancora con compensi bassi, pagamenti a...

La verità sui rider in Italia, tra cottimo, algoritmi e precariatoLa NIdiL (Nuove Identità di Lavoro), struttura sindacale della CGIL che si occupa dal 1998 dei lavoratori somministrati (gli ex interinali), atipici,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a 14 marzo Rider in piazza contro...

Temi più discussi: Rider, la mobilitazione della Cgil: sabato 14 marzo niente pasti a domicilio da Glovo e Deliveroo; Rider: il 7 e il 14 marzo mobilitazioni in tutta Italia per stabilizzazione e diritti lavoratori; Rider, il 14 marzo giornata di mobilitazione nazionale dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo, presidi e manifestazioni in tutta Italia; Anche a Catania i rider scenderanno in piazza sabato 14 marzo.

Rider, il 14 marzo mobilitazione a Pescara e Roseto degli AbruzziLa Cgil regionale aderisce alla giornata nazionale: lavoratori senza tutele e sotto il ricatto degli algoritmi ... ekuonews.it

Rider, mobilitazione nazionale sabato 14 marzo: iniziative anche a RavennaLa Cgil, insieme alle categorie Nidil, Filcams e Filt, ha proclamato per sabato 14 marzo una giornata di mobilitazione nazionale dei rider, con presìdi, assemblee e iniziative pubbliche in diverse cit ... ravennawebtv.it

GIORNATA DI MOBILITAZIONE DEI RIDER DI GLOVO E DELIVEROO #rider #14marzo anche a #Modena volantinaggi informativi cgilmodena.it/p=106333 @NIdiLCGIL @FilcamsER @FiltCgil @cgilnazionale @ERCGIL @RosyMoon2024 @PinelliFeder x.com

Sabato 14 marzo, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale dei rider indetta dalla Cgil, a Palermo si terrà un’assemblea alla Casa dei Rider, alle 15, all’Epyc - facebook.com facebook