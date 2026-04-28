Riconoscimenti | due docenti dell’Università primi in Italia a ricevere premi ASME

Il 28 aprile 2026, due docenti dell’Università di Pisa sono stati premiati dall’ASME, un’organizzazione internazionale nel settore ingegneristico. Sono i primi in Italia a ricevere questo riconoscimento, che celebra l’eccellenza nel campo della ricerca e dell’innovazione. La premiazione si è svolta in un evento dedicato, che ha coinvolto numerosi rappresentanti accademici e professionisti provenienti da vari paesi.

Pisa, 28 aprile 2026 – Importante riconoscimento internazionale per l’Università di Pisa: due docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, il professor Massimo Guiggiani e il professor Enrico Ciulli, sono stati insigniti di due tra i più prestigiosi premi conferiti dall’American Society of Mechanical Engineers (ASME), la principale società scientifica mondiale nel campo dell’ingegneria meccanica. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo: entrambi i premi non erano mai stati assegnati in precedenza a studiosi italiani. Il professor Massimo Guiggiani ha ricevuto l’ASME Soichiro Honda Medal 2026, riconoscimento istituito nel 1983 per premiare contributi eccezionali nel campo dei trasporti e della dinamica dei veicoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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