Due prestigiosi premi ASME a docenti dell’Università di Pisa | sono i primi in Italia a riceverli

Due professori dell’Università di Pisa, entrambi del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, hanno ricevuto due premi dell’American Society of Mechanical Engineering (ASME). Si tratta di riconoscimenti internazionali che, per la prima volta in Italia, sono stati assegnati a docenti di questa università. I premi sono stati consegnati a gennaio e riguardano ambiti legati all’ingegneria meccanica.

Importante riconoscimento internazionale per l’Università di Pisa: due docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, il professor Massimo Guiggiani e il professor Enrico Ciulli, sono stati insigniti di due tra i più prestigiosi premi conferiti dall’American Society of Mechanical.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Due professoresse dell’Università di Pisa nel Consiglio Scientifico del CNRPisa, 23 marzo 2026 – Chiara Franceschini, professoressa ordinaria di Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere,... Varese trionfa a Roma: premi prestigiosi per il modello sostenibileLa delegazione di Varese ha riportato a casa una serie di riconoscimenti di rilievo durante l’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Due prestigiosi premi ASME a docenti dell’Università di Pisa: sono i primi in Italia a riceverli; Sono toscani i primi due italiani premiati dalla Asme. Sono toscani i primi due italiani premiati dalla AsmePISA: La società statunitense per l'ingegneria meccanica ha consegnato un doppio riconoscimento ai professori Guiggiani e Ciulli dell'Università di Pisa ... toscanamedianews.it