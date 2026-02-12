Riconoscimenti | il laboratorio DETAILLs dell’Università vince il Premio Mario Raffa

Da lanazione.it 12 feb 2026

Questa mattina a Pisa, il laboratorio DETAILLs dell’Università ha ricevuto il Premio Mario Raffa. La giuria ha premiato il lavoro di questo centro di ricerca per il suo impegno nel coinvolgimento sociale e nelle iniziative di terza missione. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti accademici e istituzionali.

Pisa, 12 febbraio 2026 – Il DETAILLs Lab dell’Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa – Public Engagement and Social Impact, promosso dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG) per valorizzare le migliori iniziative di terza missione delle università italiane. La premiazione è avvenuta a Udine lo scorso 6 febbraio durante il ritrovo annuale dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG). Dedicato alla memoria del professor Mario Raffa, già presidente dell’AiIG, il premio è rivolto a progetti capaci di tradurre la ricerca accademica in valore concreto per la società, attraverso attività di public engagement, imprenditorialità accademica, open science, inclusione sociale e contributi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per il public engagement e l'impatto sociale

Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa ha vinto il Premio Mario Raffa per il public engagement e l'impatto sociale.

