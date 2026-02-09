Gli ori di Piana a Villa Zito | in mostra le creazioni della famiglia Lucito

Questa mattina a Palermo, si è aperta ufficialmente la mostra “Gli ori di Piana” a Villa Zito. La famiglia Lucito presenta le sue creazioni, che fanno parte della rassegna dedicata agli orafi contemporanei. L’esposizione, che resterà aperta fino a fine mese, mette in mostra pezzi unici e preziosi, simbolo di un artigianato che si tramanda nel tempo. È il terzo appuntamento di questa serie, e ancora una volta attira appassionati e curiosi.

Si inaugura giovedì 12 febbraio alle 17 a Villa Zito Gli ori di Piana. Preziosi intramontabili. È il terzo appuntamento con gli orafi contemporanei, firmato questa volta dalla famiglia Lucito, una nuova sezione della mostra L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea, organizzata dalla Fondazione Sicilia. Un viaggio nella tradizione degli antichi saperi orafi che, attraverso i suoi maestri artigiani, arriva, arricchita di nuove sensibilità, fino ai giorni nostri. Una passione di famiglia che conduce a uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia, Piana degli Albanesi.

