Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise fra le richieste di verità della famiglia Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie

Sono passati 27 giorni dall'inizio delle ricerche del uomo di 53 anni scomparso dopo il crollo di un ponte in Molise. Le squadre impegnate nel tentativo di ritrovare il disperso continuano a lavorare senza sosta, ma fino a ora sono stati recuperati alcuni frammenti come targhe e parti di veicoli, senza però individuare ancora il corpo o notizie certe sulla sua sorte. La famiglia continua a chiedere risposte e verità sulla vicenda.

Ventisettesimo giorno di ricerche. Sono oggettivamente incessanti ma, altrettanto oggettivamente, più di una targa e di un parafango finora non si è trovato. La famiglia di Domenico Racanati chiede verità, ovvero dove si trovi il 53nne di Bisceglie disperso dal 2 aprile, travolto con la sua auto nel crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, fra le richieste di verità della famiglia Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Notizie correlate Leggi anche: Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali; Altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise. Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, fra le richieste di verità della famiglia Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieVentisettesimo giorno di ricerche. Sono oggettivamente incessanti ma, altrettanto oggettivamente, più di una targa e di un parafango finora non si è trovato. La famiglia di Domenico Racanati chiede ve ... noinotizie.it Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieNon c’è giorno di festa che tenga. Anche oggi si svolgono le ricerche di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie che è disperso dalla mattina del 2 aprile quando, a bordo della sua auto, in pieno malte ... noinotizie.it Telesveva. . Tragedia sul Trigno: una ruota sulla spiaggia di Petacciato, le parole del fratello Alessandro e le ricerche di Mino Racanati vanno avanti #bisceglie #cronaca #ricerche - facebook.com facebook Le ricerche del Jackal continuano, nulla è più certo, se non che lo scontro decisivo è ormai inevitabile! “The day of the jackal” vi aspetta sabato alle 21:15 in prima visione su Cielo. x.com