Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise fra le richieste di verità della famiglia Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie

Da noinotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati 27 giorni dall'inizio delle ricerche del uomo di 53 anni scomparso dopo il crollo di un ponte in Molise. Le squadre impegnate nel tentativo di ritrovare il disperso continuano a lavorare senza sosta, ma fino a ora sono stati recuperati alcuni frammenti come targhe e parti di veicoli, senza però individuare ancora il corpo o notizie certe sulla sua sorte. La famiglia continua a chiedere risposte e verità sulla vicenda.

Ventisettesimo giorno di ricerche. Sono oggettivamente incessanti ma, altrettanto oggettivamente, più di una targa e di un parafango finora non si è trovato. La famiglia di Domenico Racanati chiede verità, ovvero dove si trovi il 53nne di Bisceglie disperso dal 2 aprile, travolto con la sua auto nel crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)     L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in molise fra le richieste di verit224 della famiglia domenico racanati 53 anni di bisceglie
© Noinotizie.it - Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, fra le richieste di verità della famiglia Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie

Notizie correlate

Leggi anche: Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie

Leggi anche: Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali; Altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise.

ricerche del ricerche del pugliese dispersoRicerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, fra le richieste di verità della famiglia Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieVentisettesimo giorno di ricerche. Sono oggettivamente incessanti ma, altrettanto oggettivamente, più di una targa e di un parafango finora non si è trovato. La famiglia di Domenico Racanati chiede ve ... noinotizie.it

ricerche del ricerche del pugliese dispersoAnche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieNon c’è giorno di festa che tenga. Anche oggi si svolgono le ricerche di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie che è disperso dalla mattina del 2 aprile quando, a bordo della sua auto, in pieno malte ... noinotizie.it

Digita per trovare news e video correlati.