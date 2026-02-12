Avellino – Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate | 40enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo dovrà scontare due anni e otto mesi di carcere.

L’uomo, già gravato da precedenti, dovrà scontare due anni e otto mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo deve espiare una pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L’operazione si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica e al rispetto della legalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Questa mattina i carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 40 anni originario di Napoli.

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli.

