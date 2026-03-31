La BBC ha licenziato Scott Mills, conduttore del programma ‘The Scott Mills Breakfast Show’, a causa di comportamenti personali considerati non appropriati. La decisione segue un’indagine avviata nel 2019 riguardante presunti abusi sessuali su un minorenne, di cui sono emerse nuove prove. La vicenda ha suscitato reazioni nell’ambiente mediatico, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui comportamenti contestati.

Nuova bufera sulla storica emittente britannica BBC. Scott Mills, il 54enne conduttore radiofonico del programma ‘The Scott Mills Breakfast Show’, è stato messo alla porta dall’azienda per “comportamenti personali” non appropriati. Un fulmine a ciel sereno, Mills non aveva assolutamente comunicati ai radioascoltatori il suo addio, aveva dato appuntamento al giorno seguente. “Pur non commentando questioni relative a singoli individui, possiamo confermare che Scott Mills non è più sotto contratto con la BBC e ha lasciato l’emittente. – si legge nel un messaggio, diffuso al personale dalla Rete – Questa notizia sappiamo che è improvvisa e inaspettata, quindi rappresenterà sicuramente uno shock per molti di voi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scott Mills licenziato dalla BBC per “comportamenti personali”. Emerse nuove prove sull’indagine (chiusa nel 2019) per abusi sessuali su un minorenne?

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