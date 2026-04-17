Oltre un milione di euro allo Iov | il Ministero finanzia tre progetti di ricerca oncologica

Il Ministero ha stanziato oltre un milione di euro per finanziare tre progetti di ricerca oncologica presso lo Iov. Questi studi puntano a sviluppare approcci innovativi nel campo e rafforzare la posizione dell’istituto come centro di riferimento nazionale. I fondi sono stati destinati specificamente a sostenere ricerche avanzate che coinvolgono diverse tecnologie e metodologie nel settore della cura dei tumori.

Oltre un milione di euro per finanziare tre studi in settori altamente innovativi e confermare il ruolo dello Iov tra i centri di riferimento della ricerca oncologica in Italia. È il risultato ottenuto dall’Istituto Oncologico Veneto nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2024 del Ministero.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Toscana, la Regione finanzia 12 progetti ricerca e sviluppo di multinazionaliFirenze, 5 marzo 2026 – Rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l'innovazione: questo... Leggi anche: L’arte che fa bene al cuore: le "Papere d'artista" raccolgono oltre 2.400 euro per la ricerca oncologica Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Plenitude perfeziona l’acquisizione di Acea Energia. Oltre un milione di famiglie cambiano operatore; Un milione di europei firmano per chiedere la sospensione dell'accordo tra Ue e Israele; Università di Pisa, un sistema integrato di welfare per studentesse e studenti; Oltre un milione di avanzo: risorse per viabilità, verde e nuovi progetti. Morto per amianto, risarcimenti per oltre un milione agli eredi di un militareE' morto respirando amianto senza alcuna protezione, lavorando per lo Stato: a distanza di anni, arriva una doppia condanna per il Ministero della Difesa e una nuova possibilità di giustizia per la fi ... ansa.it Risarcimento record per Asl1, oltre 1,1 milioni. Ricorso in appelloSentenza civile parziale del tribunale di Imperia su un caso ambulatoriale. Assolti i medici in sede penale, l’azienda paga ma impugna ... riviera24.it È speciale oltre che facile, 2 buoni motivi per provarla facebook In casa oltre 650 grammi di hashish e marijuana: arrestata una coppia x.com