Intelligenza artificiale la via italiana prende forma | il piano AI4I per industria e imprese

L’Italia sta passando dall’idea all’azione con il nuovo piano AI4I, volto a integrare l’intelligenza artificiale nelle imprese. La decisione deriva dalla crescente domanda di innovazione digitale e dall’esigenza di migliorare produttività e competitività. Le aziende italiane stanno iniziando a investire in tecnologie avanzate, come sistemi di automazione e analisi dati. Questa svolta segna un passo importante verso l’adozione concreta di soluzioni innovative nel settore industriale.

L' Intelligenza Artificiale in Italia smette di essere un concetto teorico per diventare uno strumento concreto al servizio delle aziende. L'Istituto italiano di Intelligenza Artificiale ( AI4I ) ha presentato alle Ogr di Torino – nell'ambito di 'Officine d'Intelligenza', il primo Forum nazionale sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria – il nuovo piano strategico 2026-2030 che punta a creare un ecosistema fra ricerca scientifica e industria. Sono intervenuti fra gli altri il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti che hanno sottolineato la centralità del settore per la crescita dell'Italia nel contesto globale.