Campobasso incorona la ritmica Gold | due giorni di spettacolo tra titoli Farfalle e festa tricolore

Nel fine settimana di aprile, Campobasso ha accolto le competizioni nazionali di ginnastica ritmica. La manifestazione si è svolta in due giornate, coinvolgendo atlete sia junior che senior in gare di specialità. La città ha visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da varie regioni italiane, con momenti di esibizione e competizione che hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Campobasso ha ospitato, sabato 11 e domenica 12 aprile, il Campionato Nazionale di specialità junior e senior di ritmica. appuntamento che ha assegnato i titoli Gold della disciplina. La manifestazione si è svolta al Palazzetto dello Sport l’organizzazione della Sporting Bovianum, società guidata dalla presidente Salvatori Buontempo, in un fine settimane che ha celebrato il meglio del movimento italiano. A rendere ancora più prestigiosa la due giorni molisana sono state le esibizioni della Squadra Nazionale, impegnata abitualmente nel centro tecnico di Chieti con le allenatrici Germana Germani e Monia Di Matteo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Tra Thiais e Tashkent riparte la ritmica azzurra: Farfalle di Desio al debutto, Dragas di nuovo in pedanaLa ginnastica ritmica italiana si prepara a vivere un doppio appuntamento importante tra Francia e Uzbekistan, in un momento della stagione che serve... Leggi anche: Due titoli interregionali per la Ginnastica Falciai ai campionati Gold In provincia di Campobasso (Molise) si è riattivata la frana di Petacciato, causando l’interruzione di un tratto dell’autostrada A14. Sono stati evacuati 50 abitanti, mentre in tutta la provincia di Campobasso le scuole sono state chiuse. - facebook.com facebook