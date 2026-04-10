È arrivata una comunicazione ufficiale riguardo a una modifica alla guida di uno dei marchi più noti del settore moda italiano. Dopo anni di collaborazione, un rappresentante di rilievo ha annunciato un cambiamento nel ruolo di leadership, suscitando attenzione nel mondo della moda. La notizia ha fatto il giro dei media, portando alla luce una svolta significativa per l'azienda.

Un cambio al vertice scuote uno dei nomi più riconoscibili del Made in Italy: Stefano Gabbana ha lasciato ufficialmente la presidenza di Dolce & Gabbana, segnando una discontinuità rilevante dopo decenni di collaborazione che hanno contribuito a definire l’identità del marchio nel panorama del lusso internazionale. La notizia, riportata da Bloomberg, va oltre l’avvicendamento formale: incide sull’assetto di governance e apre una fase operativa delicata, in cui la direzione strategica appare destinata a concentrarsi principalmente su Domenico Dolce, mentre resta da chiarire il futuro della quota azionaria del 40% riconducibile a Gabbana. Il... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Dolce & Gabbana, ora è ufficiale: il triste annuncio è appena arrivato

Cinema italiano in lutto, il triste annuncio è appena arrivatoIl cinema italiano ed europeo è in lutto per la morte del noto giornalista e critico cinematografico, direttore e fondatore di festival, docente...

È morta Laura Mari, il triste annuncio è appena arrivatoIl giornalismo romano e la redazione di Repubblica sono in lutto per la morte di Laura Mari, giornalista scomparsa domenica scorsa a soli 43 anni.

Temi più discussi: Gabbana lascia la presidenza di D&G: nel dicembre 2025 le dimissioni, ma la notizia è trapelata solo ora; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana; Dolce & Gabbana, scossone ai vertici: Stefano Gabbana lascia, ora la sfida è il debito; Stefano Gabbana lascia il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana.

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana: al suo posto c'è Alfonso Dolce, fratello di DomenicoDimissioni a sorpresa: storico cambio nella dirigenza della maison di moda. Adesso si tenta la ristrutturazione di 450 milioni di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni ... today.it

Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a DubaiDolce & Gabbana, Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della Maison già lo scorso dicembre: chi lo ha sostituito ... virgilio.it

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana a dicembre 2025. La notizia non era mai trapelata fino a pochi minuti fa quando l’ha rivelata in esclusiva l’agenzia di stampa internazionale Bloomberg. Al posto di Gabbana, da gennaio, siede A - facebook.com facebook

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