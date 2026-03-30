Dopo un mese, una persona si è recata nuovamente presso il potabilizzatore di Tuoro sul Trasimeno per controllare il flusso dell'acqua proveniente da Montedoglio. Durante la visita ha osservato il getto e il funzionamento dell’impianto, verificando che tutto fosse in ordine. Nelle settimane precedenti, sono state condotte collaborazioni con un’università locale riguardo alla gestione delle risorse idriche.

L’assessora regionale al Turismo, agricoltura, Pnrr, laghi e parchi, Simona Meloni, sottolinea che “possiamo quindi confermare - prosegue l’assessora - che quei duecento litri al secondo, di cui abbiamo parlato il 28 febbraio scorso, sono confermati. Ci sono delle oscillazioni che vanno da duecento a duecentocinque, fino a duecentosette litri al secondo. Quindi oltre mezzo milione di metri cubi di acqua è stato portato al lago dall’apertura della condotta fino a oggi”. “Questo monitoraggio - sottolinea Meloni - è molto importante non solo per fornire un dato scientifico controllabile, ma anche perché credo che sia importante un rapporto continuo e trasparente con i nostri concittadini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - “Da Montedoglio oltre mezzo milione di metri cubi d’acqua in un mese per il lago Tasimeno"

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