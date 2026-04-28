Ribaltone Thuram mossa a sorpresa dell’Inter

L’Inter ha annunciato l’acquisto di Marcus Thuram, attaccante arrivato con una mossa a sorpresa nel finale di mercato. L’attaccante, che ha segnato diciassette gol e fornito sette assist nella stagione precedente, si è unito alla squadra con un contratto di durata variabile. La società ha comunicato ufficialmente la trattativa, che si è conclusa nelle ultime ore, senza rilasciare ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

di Bruno De Santis Marcus Thuram grande protagonista dello sprint finale dell’Inter: arriva la mossa a sorpresa della società Diciassette gol e sette assist, scusate se è poco. Marcus Thuram è stato molto criticato in questa stagione, sembrava quasi che non stesse dando il suo contributo alla corsa tricolore, invece i numeri dicono tutt’altro. Il francese si è ripreso l’ Inter e lo ha fatto a suon di gol: cinque nelle ultime quattro partite, quelle che hanno rappresentato lo sprint decisivo per la conquista dello scudetto, ormai solo da formalizzare con la matematica. Nel momento del bisogno, l’ex Borussia Moenchengladbach si è fatto trovare presente: con Lautaro a mezzo servizio a causa del doppio infortunio, Thuram ha scelto il momento migliore per caricarsi sulle proprie spalle il peso dell’attacco nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ribaltone Thuram, mossa a sorpresa dell’Inter Notizie correlate Tegola Juve in vista dell’Inter: la mossa di Spalletti per sostituire ThuramIl centrocampista bianconero potrebbe saltare per infortunio il big match di San Siro: ecco chi giocherebbe in mediana al fianco di capitan Locatelli... Inter, c’è un aspetto che ‘preoccupa’ del campo dell’Aspmyra Stadion: Chivu prepara la mossa di formazione a sorpresa contro il Bodo GlimtPio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la...