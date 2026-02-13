Tegola Juve in vista dell’Inter | la mossa di Spalletti per sostituire Thuram

La Juventus rischia di perdere Thuram per l'infortunio e Spalletti pensa già a come rimediare. Il centrocampista francese si è infortunato durante l’allenamento e potrebbe saltare la sfida di San Siro contro l’Inter, prevista domenica. Per sostituirlo, il tecnico toscano valuta diverse opzioni, tra cui un cambio di modulo o l’inserimento di un altro giocatore in mediana. La presenza di Thuram, infatti, è considerata fondamentale per la manovra dei bianconeri in vista di uno dei match più importanti della stagione.

Il centrocampista bianconero potrebbe saltare per infortunio il big match di San Siro: ecco chi giocherebbe in mediana al fianco di capitan Locatelli Spalletti in ansia per le condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista della Juventus è infatti in dubbio in vista del Derby d'Italia di domani sera al 'Meazza' con l' Inter. Khephren Thuram a rischio per Inter-Juve (Ansa) – Calciomercato.it Il figlio d'arte nell'ultimo allenamento ha rimediato una forte contusione alla gamba e rischia di saltare il big match contro la capolista e il duello in famiglia con il fratello Marcus. La situazione di Thuram verrà rivalutata domattina dallo staff medico bianconero e da Spalletti dopo l'ultima rifinitura alla Continassa, prima della partenza alla volta di Milano.