Inter c’è un aspetto che ‘preoccupa’ del campo dell’Aspmyra Stadion | Chivu prepara la mossa di formazione a sorpresa contro il Bodo Glimt
L’Inter ha deciso di sorprendere i tifosi con una formazione inedita contro il Bodo Glimt all’Aspmyra Stadion. Chivu sta valutando una scelta tattica rischiosa, inserendo alcuni giocatori meno utilizzati nelle ultime uscite. La mossa mira a mettere in difficoltà gli avversari norvegesi, noti per la loro solidità difensiva. La squadra si sta allenando intensamente per adattarsi a questa strategia. La decisione di Chivu potrebbe cambiare le carte in tavola e creare incertezza tra i supporter nerazzurri. La partita si avvicina e il mister tiene tutto sotto controllo.
Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra StadionIl match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso.
Chivu prepara la mossa a sorpresa: contro il Bodo partirà lui titolare. Le ultimissimeChivu ha deciso di cambiare formazione e questa sera farà scendere in campo Matteo Darmian come titolare contro il Bodo Glimt.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, un calcio ai nostalgici: è la dimostrazione che serve più Var e non meno Var; Capello: Calma Conte, il campionato non è finito. Occhio all'effetto Inter-Juve; Mani bisogna tenerle in tasca, Chivu difende l'arbitro dopo rosso a Kalulu in Inter-Juve; Inter-Juve, moviola: non c'è il rosso per Kalulu, ma è simulazione di Bastoni.
Probabili formazioni Bodo Glimt Inter/ Quote: Calhanoglu out, c’è Acerbi (Champions League, 18 febbraio 2026)Probabili formazioni Bodo Glimt Inter: per l'andata dei playoff di Champions League Chivu deve rinunciare a Calhanoglu e Frattesi. ilsussidiario.net
L'Aspmyra Stadion non versa nelle migliori condizioni a poche ore dal match tra Bodo e Inter Spalare la neve dal campo dei norvegesi ha portato allo spostamento del manto sintetico #BodoInter #ChampionsLeague #SpazioInter x.com
Matchaday #BodoInter Andata spareggio #Champions Mercoledì 18 febbraio 2026 Ora: 21:00 CET Luogo: Aspmyra Stadion – Bodø, Norvegia facebook