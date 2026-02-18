L’Inter ha deciso di sorprendere i tifosi con una formazione inedita contro il Bodo Glimt all’Aspmyra Stadion. Chivu sta valutando una scelta tattica rischiosa, inserendo alcuni giocatori meno utilizzati nelle ultime uscite. La mossa mira a mettere in difficoltà gli avversari norvegesi, noti per la loro solidità difensiva. La squadra si sta allenando intensamente per adattarsi a questa strategia. La decisione di Chivu potrebbe cambiare le carte in tavola e creare incertezza tra i supporter nerazzurri. La partita si avvicina e il mister tiene tutto sotto controllo.

Inter, c'è un aspetto che 'preoccupa' del campo dell'Aspmyra Stadion: Chivu prepara la mossa di formazione a sorpresa contro il Bodo Glimt

Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra StadionIl match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso.

Chivu prepara la mossa a sorpresa: contro il Bodo partirà lui titolare. Le ultimissimeChivu ha deciso di cambiare formazione e questa sera farà scendere in campo Matteo Darmian come titolare contro il Bodo Glimt.

