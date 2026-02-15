Corre la pet economy spesa a 6,7 miliardi | in dieci anni +76%

La pet economy cresce rapidamente, poiché gli italiani spendono oltre 6,7 miliardi di euro per i loro animali domestici. Nel 2024, la spesa è aumentata di oltre il 76% rispetto a dieci anni fa, grazie anche all’aumento del numero di famiglie che adottano animali e alle nuove esigenze di cura e benessere.

Pet Economy in Crescita: La Spesa per gli Animali Domestici Supera i 6,7 Miliardi di Euro. L'amore degli italiani per gli animali domestici si traduce in un mercato in continua espansione: la spesa per i pet ha raggiunto i 6,747 miliardi di euro nel 2024, segnando un aumento del 76% rispetto a dieci anni fa. Questo trend riflette un cambiamento culturale profondo nel rapporto tra uomo e animale, con sempre più famiglie che considerano i loro animali da compagnia veri e propri membri della famiglia. Un Fenomeno Culturale in Ascesa. Negli ultimi decenni, il ruolo degli animali domestici nella società italiana è profondamente mutato. Imprese, corre la pet economy: spesa a 6,7 miliardi (+76% in 10 anni)In un'Italia sempre più 'pet friendly', con oltre una famiglia su tre che possiede almeno un animale domestico, la 'pet economy' si afferma come un mercato in forte espansione: nel 2024 la spesa per p ... Corre la 'pet economy', spesa a 6,7 miliardi, +76% in 10 anniConfartigianato, 37,7% famiglie ha un animale. Coinvolte 3.440 imprese artigiane