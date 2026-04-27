Secondo l’ultimo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), nel 2025 la spesa militare mondiale ha raggiunto i 2 trilioni di dollari. L’Europa e l’Asia sono i principali protagonisti di questa crescita, con aumenti significativi nei loro bilanci dedicati alla difesa. Questo incremento si verifica mentre diversi paesi annunciano nuovi investimenti in armamenti e capacità militari, contribuendo a un quadro di riarmo che coinvolge diverse regioni del pianeta.

Il mondo si riarma, e non smetterà di farlo presto. Stando all’ultimo report dello Stockholm international peace research institute (Sipri), nel 2025 la spesa militare globale ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, segnando un incremento del 2,9% in termini reali rispetto all’anno precedente. È l’undicesimo anno consecutivo di aumenti e il peso della difesa sul prodotto interno lordo mondiale ha toccato il 2,5% del Pil globale, il livello più alto dal 2009. La crescita, va detto, appare contenuta rispetto al +9,7% registrato nel 2024, ma il rallentamento è quasi interamente spiegato dal lieve calo della spesa statunitense. Al netto degli Stati Uniti, il resto del mondo ha aumentato i propri stanziamenti militari del 9,2%.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spese militari. L’Europa accelera, l’Asia pure. Ecco perché cresce il riarmo globale

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