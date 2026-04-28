Riaprire il dibattito sulle tangenziali

Nella relazione relativa alla variante al Piano attività estrattive viene menzionata una nuova cava, Spalletti, e si fa riferimento al bacino dell’Enza e al Fiume Mincio. La discussione riguarda anche le zone di attività estrattiva e i relativi impatti ambientali. Il documento si sofferma sulle aree interessate e sui progetti di ampliamento o apertura di nuove cave. La questione delle tangenziali viene proposta come tema da riprendere nel dibattito pubblico.

"Nella Relazione alla variante al Piano attività estrattive (Pae), dove si parla della nuova cava Spalletti, accanto ai riferimenti al bacino dell’Enza compare il Fiume Mincio. che non si trova certo a Montecchio". Lo evidenziano i 104 firmatari della petizione al sindaco Fausto Torelli, che chiede di riaprire il dibattito sul progetto delle tangenziali nord e sud-ovest e la variante al Pae. Per i 104 è il simbolo della distanza tra chi redige gli atti e chi abita il territorio. "Se l’unica cosa che un cittadino riesce a riconoscere al volo nei documenti, il nome di un fiume, è sbagliata, allora c’è un problema". La petizione è accompagnata da una richiesta di chiarezza: "Non è una battaglia pregiudiziale contro le opere - spiegano - Abbiamo la necessità di capire cosa accadrà al territorio, dopo vent’anni di cava".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Riaprire il dibattito sulle tangenziali" Notizie correlate Oh Castiglioni, riaprire San Francesco è come riaprire il core della cittàO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Brandi rilancia: nel Giubileo... Multe notturne ad Avellino: cresce il dibattito sulle ZtlAd Avellino le multe arrivano di notte, quando la città si assottiglia e restano accese soltanto le luci di chi rincasa tardi o si avvia al lavoro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Riaprire il dibattito sulle tangenziali; Sicurezza, Cgil: Fermare il decreto, aprire il confronto; Nordio riapre il confronto con l’Anm tra depenalizzazione e riforme possibili; Giorgia Meloni si prepara a riaprire il dibattito sul divieto di pubblicità in vigore dal 2018. I ritmi estremi della premier Takaichi riaprono il dibattito sul superlavoro in GiapponeGli studi epidemiologici parlano di migliaia di decessi e patologie gravi riconducibili a ritmi insostenibili, stress cronico e carico cardiovascolare legato alla pressione lavorativa (ANSA) ... ansa.it Memoria cancellata e tensioni riaccese. Il caso Tomsk riapre il dibattito sull’eredità sovieticaLa rimozione di un memoriale alle vittime dello stalinismo a Tomsk riaccende le tensioni tra Russia e Paesi europei. Sullo sfondo, una ... formiche.net L’Iran: “Riaprire Hormuz poi parliamo di nucleare”. Ma agli Usa non basta x.com Ultimo sembra pronto a riaprire il capitolo della musica inedita dopo Acquario e dopo un 2025 segnato dai live al primo posto in classifica. Il frammento circolato in queste ore parla di dubbio, rimpianto e di un legame che resta anche quando la testa prova ad - facebook.com facebook