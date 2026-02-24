Multe notturne ad Avellino | cresce il dibattito sulle Ztl

Le multe notturne a Avellino sono state introdotte per regolare il traffico durante le ore più tranquille, quando le strade sono meno affollate. La decisione, presa per migliorare la vivibilità e ridurre l’inquinamento, ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e commercianti. Alcuni ritengono che le sanzioni siano troppo punitive, specialmente per chi deve tornare a casa tardi. La discussione continua a infiammare il centro cittadino.

Ad Avellino le multe arrivano di notte, quando la città si assottiglia e restano accese soltanto le luci di chi rincasa tardi o si avvia al lavoro prima dell'alba. Accade in Viale Italia, dove la Ztl è attiva dalle 23 alle 5. Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio le sanzioni si sono susseguite con regolarità. E, insieme ai verbali, sono cresciute le proteste. Gli automobilisti parlano di una sequenza serrata di contravvenzioni per accessi non autorizzati. Le telecamere poste ai varchi registrano, segnalano, sanzionano. La norma è chiara, la procedura automatica. Quando però i numeri aumentano in modo significativo, la questione smette di essere soltanto tecnica e assume un rilievo più ampio, che chiama in causa il rapporto tra istituzioni e cittadini.