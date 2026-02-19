Oh Castiglioni riaprire San Francesco è come riaprire il core della città

Da lortica.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oh Castiglioni, il capogruppo Paolo Brandi ha annunciato che la riapertura di San Francesco rappresenta un ritorno alle radici della città, un gesto simbolico e concreto. La chiesa, chiusa da anni, ha un grande valore storico e culturale per la comunità locale. La riapertura coinvolge lavori di restauro e interventi strutturali che stanno proseguendo, e rappresenta un passo importante per riappropriarsi del patrimonio locale. La comunità attende con ansia di poter tornare a vivere questo spazio.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Comunicato stampa di Paolo Brandi, capogruppo Rinascimento Castiglionese  «Riaprire San Francesco vuol dire riaprire la nostra storia». E un lo dice tanto per dire Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, ma lo ribadisce bello chiaro dopo l’ultimo Consiglio comunale, dove ha rimesso sul tavolo una questione che a Castiglioni tocca corde profonde: la riapertura della Chiesa di San Francesco in vista del Giubileo dedicato al Poverello d’Assisi. Perché la presenza dei frati, qui, un è stata solo roba da messa e processioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

oh castiglioni riaprire san francesco 232 come riaprire il core della citt224
© Lortica.it - Oh Castiglioni, riaprire San Francesco è come riaprire il core della città

Montevergine, al via il cantiere della rinascita: l’obiettivo è riaprire per PasquaQuesta mattina è iniziato il cantiere per riaprire il Santuario di Montevergine in tempo per Pasqua.

Frana lungo la Flaminia, lavori in corso per riaprire: il punto della situazioneQuesta mattina i lavori per riaprire la Flaminia continuano senza sosta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.