Oh Castiglioni riaprire San Francesco è come riaprire il core della città

Oh Castiglioni, il capogruppo Paolo Brandi ha annunciato che la riapertura di San Francesco rappresenta un ritorno alle radici della città, un gesto simbolico e concreto. La chiesa, chiusa da anni, ha un grande valore storico e culturale per la comunità locale. La riapertura coinvolge lavori di restauro e interventi strutturali che stanno proseguendo, e rappresenta un passo importante per riappropriarsi del patrimonio locale. La comunità attende con ansia di poter tornare a vivere questo spazio.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Comunicato stampa di Paolo Brandi, capogruppo Rinascimento Castiglionese «Riaprire San Francesco vuol dire riaprire la nostra storia». E un lo dice tanto per dire Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, ma lo ribadisce bello chiaro dopo l’ultimo Consiglio comunale, dove ha rimesso sul tavolo una questione che a Castiglioni tocca corde profonde: la riapertura della Chiesa di San Francesco in vista del Giubileo dedicato al Poverello d’Assisi. Perché la presenza dei frati, qui, un è stata solo roba da messa e processioni. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh Castiglioni, riaprire San Francesco è come riaprire il core della città Montevergine, al via il cantiere della rinascita: l’obiettivo è riaprire per PasquaQuesta mattina è iniziato il cantiere per riaprire il Santuario di Montevergine in tempo per Pasqua. Frana lungo la Flaminia, lavori in corso per riaprire: il punto della situazioneQuesta mattina i lavori per riaprire la Flaminia continuano senza sosta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il Padre Custode Marco Moroni ha partecipato alla presentazione della mostra “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento”, in programma dal 14 marzo al 14 giugno 2026 alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, in occasione dell facebook La rivoluzione figurativa di Giotto ebbe inizio nella Basilica di San Francesco ift.tt/xdgb0XW x.com