Lunedì 27 aprile si è verificato un incendio in una abitazione in Via Dante Alighieri 68 a Riano. Il fuoco ha coinvolto due adulti e un neonato, provocando l’evacuazione dei residenti a causa dell’inalazione di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma alcuni sono stati assistiti sul posto.

? Cosa sapere Incendio in Via Dante Alighieri 68 a Riano coinvolge due adulti e un neonato.. Il rogo scoppiato lunedì 27 aprile ha causato l'evacuazione dei residenti per inalazione fumo.. Due adulti e un neonato sono stati evacuati ieri sera, lunedì 27 aprile, dopo che un incendio ha colpito un’abitazione indipendente in Via Dante Alighieri 68 a Riano, intorno alle ore 23. Il rogo è divampato improvvisamente a causa di una canna fumaria che ha preso fuoco, scatenando il panico tra i residenti del borgo nelle ore più buie della notte. I soccorsi sono stati immediati: la squadra del distaccamento di Montelibretti, inviata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, è giunta sul posto per gestire l’emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riano, rogo notturno in casa: salvati un neonato e due adulti

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