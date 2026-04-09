Cadelbosco Sopra rogo notturno danneggia due auto

A Cadelbosco Sopra, nella notte tra il 8 e il 9 aprile, un incendio ha interessato due automobili parcheggiate nella stessa zona. Le fiamme hanno causato danni a uno dei veicoli e hanno interessato anche l’altra vettura, che si trovava nelle vicinanze. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Finora non sono stati segnalati feriti.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 9 aprile 2026 - Si indaga a Cadelbosco Sopra per un incendio di autovettura che ha danneggiato non solo il veicolo in questione ma anche un’altra auto che era in sosta nelle vicinanze. E’ accaduto poco dopo le tre della scorsa notte in via Manzoni a Cadelbosco. Alcuni residenti si sono accorti delle fiamme e hanno dato l’allarme, facendo intervenire i vigili del fuoco di Reggio, insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla. Sul posto sono rimasti danneggiati un Volvo Xc60 di proprietà di un cittadino di origine moldava di 43 anni, abitante in paese, e un Suv in uso a una donna sessantenne, pure lei del luogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, rogo notturno danneggia due auto Schianto tra auto a Cadelbosco Sopra, grave pensionatoCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze verso le 9,30 in via Fratelli Cervi, sull’ex Statale a Cadelbosco... Latitante da mesi, rintracciato a Cadelbosco SopraCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Si era reso irreperibile dal luglio dello scorso anno dopo che la Corte di Cassazione aveva... Temi più discussi: Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Cadelbosco sopra; Cadelbosco Sopra, auto a fuoco in piena notte: non è esclusa la pista del dolo; Cadelbosco in fiamme camion di generi alimentari. Cadelbosco Sopra, rogo notturno danneggia due autoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Auto a fuoco nella notte a Cadelbosco Sopra. Da accertare la natura del rogoI residenti di via Manzoni a Cadelbosco di Sopra sono stati svegliati bruscamente questa notte da un incendio che ha distrutto un’auto e danneggiato un’altra vettura parcheggiata nei pressi. nextstopreggio.it IL CANALE WHATSAPP UFFICIALE DEL COMUNE Ti ricordiamo che il Comune di Cadelbosco di Sopra è ora anche su WhatsApp, con un canale ufficiale dell’Amministrazione comunale. Iscrivendoti, potrai ricevere in tempo reale le novità del nostro Comu - facebook.com facebook