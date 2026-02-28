Michael Jackson salvò 347 bambini da Jeffrey Epstein? La storia è priva di fondamento

Circolano sui social media affermazioni secondo cui Michael Jackson avrebbe salvato 347 bambini da Jeffrey Epstein. Tuttavia, non ci sono prove o fonti affidabili che confermino questa vicenda. La storia è stata condivisa più volte su Facebook, ma non ha basi documentate o verificabili. Si tratta di un racconto privo di fondamento che circola senza riscontri ufficiali.

Diverse condivisioni Facebook riportano che Michael Jackson avrebbe salvato 347 bambini da Jeffrey Epstein. Il cantante defunto appare negli Epstein files, ma non ci sono evidenze di coinvolgimenti in fatti criminosi. Sulla presenza di Jackson negli Epstein files trovate un’analisi dei colleghi di Factually. Il suo nome compare in una serie di documenti e liste di contatti, senza riscontrare illeciti. La storia in oggetto, come suggerisce anche lo screen diffuso nelle condivisioni in oggetto, riguarderebbe la presunta testimonianza di Macaulay Culkin. I colleghi di Snopes e di Meaww hanno già analizzato questa narrazione, riscontrandone l’infondatezza. 🔗 Leggi su Open.online Pubblicata la prima parte degli Epstein Files: da Bill Clinton a Michael Jackson, ecco chi c’è (ma i Dem insorgono)Il Dipartimento di Giustizia americano ha iniziato a rendere pubblici i file sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di... Diffusi alcuni audio inediti di Michael Jackson, in cui la popstar parla del proprio rapporto con i bambiniI Wonderhood Studios, Regno Unito, hanno incluso alcune registrazioni inedite di Michael Jackson in una nuova serie di documentari in quattro... Tutti gli aggiornamenti su Michael Jackson. Discussioni sull' argomento Epstein files, Michael Jackson salvò 347 bambini, email di Jeffrey: Quel neg*o mi rovina i piani, salva i miei giocattoli - VIDEO; Epstein Files, denuncia di National Public Radio: Nascosti da DoJ documenti su presunti abusi di Trump su minorenne; Epstein Files, le mail CHOC attribuite a Jeffrey: dal consumo di cuore e ossa allo stupro di una bambina di 7 anni - il VIDEO virale; Epstein Files, la testimonianza di Hillary Clinton: Mai incontrato, poi attacca Trump: Va interrogato sotto giuramento. Michael Jackson salvò 347 bambini da Jeffrey Epstein? La storia è priva di fondamentoLa presunta testimonianza di Culkin e la presenza di Jackson negli Epstein files ha dato origine a una storia totalmente priva di fondamento. open.online Michael Jackson FanSquare. . OTTO GRAMMY AWARDS In questo giorno di 42 anni fa, 28 febbraio 1984, l'uragano Michael Jackson si abbatteva sulla 26ª edizione dei Grammy Awards, in scena allo Shrine Auditorium di Los Angeles. In totale, il Re del P - facebook.com facebook Nuove accuse contro Michael Jackson da parte dei fratelli Cascio: «Era un predatore seriale di minori. Drogati, violentati e abusati sessualmente». La replica: «Un tentativo disperato di estorcere denaro» x.com