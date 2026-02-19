Palazzo Chigi smentisce la notizia secondo cui Giorgia Meloni avrebbe partecipato a Sanremo, spiegando che si tratta di un'informazione infondata. La fake news circolava da alcuni giorni sui social e alcuni quotidiani, alimentando speculazioni sulla presenza della premier al festival. Nessun piano ufficiale o accordo è stato confermato, e fonti di palazzo si sono affrettate a chiarire la situazione. La polemica si è accesa anche sui canali online, dove molti utenti hanno condiviso la notizia senza verificarla.

"Notizia priva di fondamento", così Palazzo Chigi commenta l'indiscrezione de La Stampa secondo cui Meloni sarebbe andata a Sanremo Questa mattina era esplosa la notizia secondo cui Giorgia Meloni sarebbe stata in platea durante la prima puntata del festival di Sanremo che si terrà il 24 febbraio. Ma nella stessa data ricorre l’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina. La Stampa, che aveva lanciato l’indiscrezione, aveva rivelato che il premier fosse combattuto sulla meta da scegliere per quel giorno. Ma adesso Palazzo Chigi ha rotto il silenzio, rivelando che la notizia non è vera e non c’è nemmeno alcuna trattiva in merito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni non andrà a Sanremo, “notizia priva di fondamento”

Meloni a Sanremo, la notizia è clamorosaGiorgia Meloni potrebbe partecipare al Festival di Sanremo, causando sorpresa tra gli spettatori.

Vincitori Sanremo Giovani 2025: ecco chi ha vinto e andrà al Festival di Sanremo 2026Scopri i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025, che avranno l'onore di partecipare al Festival di Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.