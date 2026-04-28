Retribuzioni ferme al palo l’Istat gela il governo | perso il 7,8% dal 2021

Secondo i dati dell’Istat, le retribuzioni reali degli italiani sono diminuite del 7,8% dal 2021. Nonostante un lieve recupero nell’ultimo anno, il potere d’acquisto delle famiglie non si è ancora riposizionato ai livelli precedenti alla pandemia. La ripresa è stata possibile solo grazie a un’inflazione più bassa, ma non è bastata a invertire completamente il trend negativo.

Il recupero del potere d’acquisto degli italiani resta un’utopia. Le retribuzioni reali sono crollate dal 2021 e la ripresa registrata nell’ultimo anno, quasi esclusivamente grazie a un’inflazione bassa, è tutt’altro che sufficiente per permettere alle famiglie italiane di tornare a respirare. I dati comunicati dall’ Istat sui salari raccontano quanto sia urgente affrontare il problema degli stipendi in Italia. E non può essere sufficiente qualche intervento spot, come quello che sta preparando il governo con il decreto Primo maggio, né rivendicare risultati come l’aumento dei salari reali dell’ultimo anno, come fa l’esecutivo. I dati Istat: retribuzioni reali crollate rispetto al 2021.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Retribuzioni ferme al palo, l’Istat gela il governo: perso il 7,8% dal 2021 Notizie correlate Stipendi, in Italia retribuzioni al palo: siamo terzultimi in EuropaL'Italia è terzultima in Europa per retribuzioni, considerando l'incidenza dei salari sul Pil. Gela, Open Fiber e via Manzoni: Lavori fibra conclusi nel 2021, ma il Comune segnala ancora problemi al manto stradale.La polemica sullo stato di via Manzoni a Gela, in provincia di Caltanissetta, ha portato Open Fiber a ribadire la propria disponibilità a risolvere...