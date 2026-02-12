Stipendi in Italia retribuzioni al palo | siamo terzultimi in Europa

L’Italia si piazza al penultimo posto in Europa per gli stipendi. I salari italiani non sono aumentati e questa situazione blocca i consumi e la ripresa dell’economia. È l’ennesima conferma di come le retribuzioni siano uno dei problemi principali del Paese. Nonostante le promesse, le buste paga restano ferme e in molti faticano a tirare avanti.

Un’altra conferma. L’ennesima. I salari italiani non crescono e restano uno dei problemi principali, non permettendo ai consumi e all’economia di ripartire. L’ultimo dato proviene dal focus di Censis e Confcooperative riguardante le pensioni e le retribuzioni. L’Italia, infatti, si colloca al 25esimo posto in Europa per incidenza dei salari sul Pil. Una percentuale che si ferma al 28,9%. Giusto per dare un’idea, la Germania è al 44,9%, la Francia al 38% e la Spagna al 37,1%. Una bella differenza, per un divario che dura da 30 anni e che si è ormai cristallizzato in un equilibrio definito al ribasso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

