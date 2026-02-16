Gela Open Fiber e via Manzoni | Lavori fibra conclusi nel 2021 ma il Comune segnala ancora problemi al manto stradale

A Gela, i lavori per la posa della fibra ottica sono terminati nel 2021, ma il Comune segnala ancora danni profondi al manto stradale di via Manzoni. La causa principale risiede nelle attività di scavo realizzate dalle ditte incaricate, che hanno lasciato buche e crepe ancora visibili a distanza di anni. Nonostante l’intervento siano finiti da tempo, le condizioni della strada non sono state ripristinate adeguatamente, creando disagi ai cittadini e ai commercianti della zona.

Open Fiber e il Comune di Gela: Una Controversia sul Manto Stradale e la Collaborazione a Lungo Termine. La polemica sullo stato di via Manzoni a Gela, in provincia di Caltanissetta, ha portato Open Fiber a ribadire la propria disponibilità a risolvere problematiche relative al ripristino del manto stradale, nonostante i lavori per la posa della fibra ottica siano stati completati già nel 2021. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione degli interventi infrastrutturali e sulla collaborazione tra enti pubblici e operatori privati, un tema ricorrente in molte realtà territoriali siciliane. Il confronto si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la qualità dei servizi e la rapidità di risposta alle esigenze dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

