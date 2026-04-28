Rete Oncologica Campana intesa per potenziare la presa in carico nei pazienti pediatrici Zuccarelli | Sosteniamo con convinzione questo modello
È stata firmata un’intesa tra i principali centri di cura della Campania, tra cui l’Istituto Pascale e il Santobono Pausilipon, insieme ai pediatri, per rafforzare la gestione dei pazienti pediatrici affetti da patologie oncologiche. L’obiettivo è migliorare la presa in carico e la continuità delle cure per i bambini malati. La rete rappresenta un passo importante nel coordinamento tra strutture e professionisti del settore.
Un’alleanza che coinvolge i maggiori istituti di cura della Campania (tra i quali l’Istituto Pascale e il Santobono Pausilipon) e i pediatri, per dare piena sostanza alla rete oncologica pediatrica. L’annuncio di questo lavoro sinergico, già in fase avanzata, è stato dato questa mattina.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Malattie neuromuscolari: Palermo ospita la IX giornata nazionale dedicata a ricerca, cura e alla presa in carico dei pazientiLe malattie neuromuscolari rappresentano un ampio gruppo di patologie rare e spesso invalidanti che colpiscono muscoli, nervi periferici, giunzione...
Leggi anche: Cefalea, cure e diagnosi. Nasce la rete integrata per la presa in carico
Contenuti di approfondimento
Rete Oncologica Campana, intesa per potenziare la presa in carico nei pazienti pediatrici. Zuccarelli: Sosteniamo con convinzione questo modelloUn’alleanza che coinvolge i maggiori istituti di cura della Campania (tra i quali l’Istituto Pascale e il Santobono Pausilipon) e i pediatri, per dare piena sostanza alla rete oncologica pediatrica. L ... napolitoday.it
Rete Oncologica Campana: un modello avanzato di governance oncologica regionaleIl cuore della ROC è il Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM). Non si tratta di una commissione consultiva né di un board episodico: il GOM campano è una struttura istituzionalizzata, convocata ... quotidianosanita.it