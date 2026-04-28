Rete Oncologica Campana intesa per potenziare la presa in carico nei pazienti pediatrici Zuccarelli | Sosteniamo con convinzione questo modello

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata firmata un’intesa tra i principali centri di cura della Campania, tra cui l’Istituto Pascale e il Santobono Pausilipon, insieme ai pediatri, per rafforzare la gestione dei pazienti pediatrici affetti da patologie oncologiche. L’obiettivo è migliorare la presa in carico e la continuità delle cure per i bambini malati. La rete rappresenta un passo importante nel coordinamento tra strutture e professionisti del settore.

Un’alleanza che coinvolge i maggiori istituti di cura della Campania (tra i quali l’Istituto Pascale e il Santobono Pausilipon) e i pediatri, per dare piena sostanza alla rete oncologica pediatrica. L’annuncio di questo lavoro sinergico, già in fase avanzata, è stato dato questa mattina.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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