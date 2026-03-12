Malattie neuromuscolari | Palermo ospita la IX giornata nazionale dedicata a ricerca cura e alla presa in carico dei pazienti

A Palermo si svolge la IX giornata nazionale dedicata alle malattie neuromuscolari, un evento che riunisce medici, ricercatori e pazienti per discutere di ricerca, cura e assistenza. Le malattie neuromuscolari sono un insieme di patologie rare e invalidanti che interessano muscoli, nervi periferici, giunzione neuromuscolare e motoneuroni. L'iniziativa si concentra sulla condivisione di informazioni e sulle novità nel settore.

Le malattie neuromuscolari rappresentano un ampio gruppo di patologie rare e spesso invalidanti che colpiscono muscoli, nervi periferici, giunzione neuromuscolare e motoneuroni. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto progressi significativi, portando allo sviluppo di nuove terapie e migliorando le prospettive di diagnosi precoce e di presa in carico dei pazienti. In questo scenario diventa sempre più importante creare occasioni di confronto tra specialisti, ricercatori, medici del territorio e associazioni dei pazienti, per condividere conoscenze scientifiche aggiornate e rafforzare la rete assistenziale dedicata a queste patologie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sanità territoriale, i farmacisti perugini pronti alla sfida: "Protagonisti nella presa in cura dei pazienti cronici""Nostra responsabilità è la presa in carico e non solo la terapia, soprattutto dei pazienti cronici": lo ha ribadito, rivolgendosi agli studenti del...

Una cura solo per 5% delle malattie rare, l’impegno e i bisogni dei pazientiLa Giornata mondiale delle malattie rare 2026 è stata l’occasione per un confronto tra istituzioni, associazioni e aziende.

