Acquedotto del Vallone Proseguono gli interventi per estendere la rete idrica

Il sindaco Luciano Meoni ha visitato il cantiere dell’Acquedotto del Vallone, dove si stanno portando avanti i lavori di ampliamento della rete idrica. La realizzazione di un nuovo tratto di tubature mira a migliorare l’approvvigionamento per le aziende della zona Pip della frazione di Cortona. Durante il sopralluogo, Meoni ha osservato le apparecchiature e i cantieri già avviati, evidenziando l’importanza di questo intervento per le attività locali.

Proseguono i lavori per l’estensione della rete idrica nell’area produttiva del Vallone. Il sindaco Luciano Meoni ha effettuato un sopralluogo al cantiere dove è in corso la realizzazione del nuovo tratto di acquedotto destinato a servire la zona Pip della frazione cortonese, caratterizzata dalla presenza di diverse attività produttive. Si tratta di un intervento atteso da tempo dalle imprese insediate nell’area, che fino ad oggi risultava sprovvista di un collegamento diretto alla rete idrica pubblica. Una situazione segnalata più volte negli anni e che aveva portato l’amministrazione comunale ad avviare un confronto con il gestore del servizio idrico, Nuove Acque, già a partire dal 2020, quando venne richiesto uno studio di fattibilità per l’estensione dell’acquedotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acquedotto del Vallone. Proseguono gli interventi per estendere la rete idrica Estensione della rete idrica nell’area produttiva del Vallone Il sindaco di Cortona ha visitato il sito di cantiere per l’estensione della rete idrica nel Vallone, dopo che i lavori sono stati avviati per migliorare l’approvvigionamento alle aziende locali. Rinnovata la rete idrica, più sicurezza e affidabilità per l’acquedotto: tutti i dettagli Recentemente, a Pontelagoscuro, il Gruppo Hera ha completato i lavori di rinnovo della rete idrica in via Savonuzzi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Acquedotto del Vallone. Proseguono gli interventi per estendere la rete idrica. Estensione della rete idrica nell’area produttiva del ValloneL’intervento ammonta a circa 60mila euro ed è stato sostenuto mediante risorse comunali, il contributo di aziende del posto e tramite il piano di investimenti della società Nuove Acque ... arezzonotizie.it PARTE L’ESTENSIONE IDRICA La frazione cortonese del Vallone dove si trovano numerose aziende è interessata dai lavori per la realizzazione di un nuovo acquedotto. L’obiettivo è quello di provvedere all’approvvigionamento di acqua potabile le v - facebook.com facebook Dir. VENEZIA (46), CAVOUR (49), VAL CANNUTA (546) e MOMBASIGLIO (916DLS): da via Sebastiano Vinci/piazza S. Maria della Pietà deviano per via Vincenzo Chiarugi, dx via Franco Basaglia, dx via Trionfale, via Acquedotto del Peschiera, dx viale d x.com