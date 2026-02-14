In Fiera tutto pronto per il taglio del nastro di Beer&Food Attraction | focus su innovazione e consumi

Domenica 15 febbraio, Italian Exhibition Group apre ufficialmente la 11ª edizione di Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini, portando in mostra le ultime novità nel settore delle bevande e dell’alimentazione. La manifestazione, che si svolge fino al 17 febbraio, presenta un’ampia gamma di prodotti innovativi e si concentra sui cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Quest’anno, gli organizzatori hanno preparato un programma ricco di eventi e degustazioni per attirare visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Alla Fiera tre giorni dedicati a birra, spirits, mixology e food: 600 espositori da 16 Paesi e 130 buyer internazionali attesi Si alza domenica (15 febbraio) il sipario su Beer&Food Attraction 2026, l'11esima edizione della manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio. Per tre giorni il quartiere fieristico diventa il punto di riferimento europeo per la Beverage & Bar Industry e il canale Out of Home, con un'offerta integrata che unisce birre, spirits, mixology, food e tecnologie beverage. La cerimonia inaugurale è in programma domenica 15 febbraio alle ore 11 nell'Horeca Arena (padiglione B5) sul tema "Scenari, sfide e opportunità per l'Horeca e la Beverage Industry".