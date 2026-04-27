Danno erariale la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta | Premio agli amministratori incapaci violato il patto sociale con i cittadini

La Corte dei conti ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la legge Foti, ritenendola in contrasto con il patto sociale tra cittadini e amministratori. Secondo i giudici contabili, la normativa crea un meccanismo che favorisce gli amministratori incapaci, generando un danno erariale. La questione riguarda le modalità di attribuzione di premi e incentivi previsti dalla legge, giudicati in contrasto con le norme di tutela della finanza pubblica.

Quello disegnato dalla legge Foti è “un sistema che premia l’ amministratore incapace e colloca a carico della comunità danneggiata i due terzi del danno subito, in piena contraddizione con i principi di eguaglianza”, di cui all’articolo 3 della Costituzione, “e di solidarietà sociale ” di cui all’articolo 2. La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma della responsabilità erariale voluta dal governo, che ha limitato al 30% (o comunque a non oltre due annualità di stipendio) il danno risarcibile dai funzionari pubblici in caso di colpa grave, con effetto anche sui procedimenti in corso. Con l’ordinanza 9 del 2026, depositata...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini” Notizie correlate La passerella crollata tre volte a Maccastorna. “Indagare il possibile danno erariale”: esposto alla Corte dei ContiMaccastorna (Lodi) – Il crollo ripetuto della passerella ciclopedonale sul fiume Adda, tra Maccastorna e Crotta d’Adda, approda alla Corte dei Conti. Leggi anche: Viadotto crollato in Calabria, la Corte dei conti: "Danno erariale per 4,5 milioni, c'erano difetti di progettazione e realizzazione" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Corte dei Conti, contestato danno erariale di quasi 900mila euro a quattro ex direttori generali di ospedali campani; Moscati, all’ex dg Pizzuti accusa di danno erariale: la Corte dei Conti chiede la restituzione di oltre 380mila euro; Caso Faresin, esposto alla Corte dei Conti sulle deroghe urbanistiche: danno erariale e rischi idrici?; Moscati, all'ex dg Pizzuti accusa di danno erariale: la Corte dei Conti chiede la restituzione di oltre 380mila euro. Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadiniQuello disegnato dalla legge Foti è un sistema che premia l’amministratore incapace e colloca a carico della comunità danneggiata i due terzi del danno subito, in piena contraddizione con i principi ... ilfattoquotidiano.it La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: IrragionevoleUn’ordinanza di 80 pagine critica le norme che premierebbero, è la tesi, i funzionari infedeli o poco capaci incaricati di gestire beni e soldi pubblici ... repubblica.it LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA DE IlSud24.it | Ex direttori in quiescenza ma ancora retribuiti Leggi: https://www.ilsud24.it/2026/04/22/in-pensione-ma-ancora-stipendiati-contestato-danno-erariale-da-880mila/ - facebook.com facebook