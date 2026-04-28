Resident Evil Requiem travolge Capcom | dividendi quasi raddoppiati

Capcom ha annunciato che il lancio di Resident Evil Requiem ha contribuito a un aumento del 2,8% nel fatturato durante l’anno fiscale 2026. I dividendi distribuiti agli azionisti sono passati da 25 a 45 yen per azione. La società ha riferito che il risultato positivo è legato principalmente alla performance del nuovo capitolo della serie survival horror.

? Cosa sapere Resident Evil Requiem spinge il fatturato Capcom del 2,8% nell'anno fiscale 2026.. I dividendi per gli azionisti passano da 25 a 45 yen per azione.. I dati finanziari di Capcom rilasciati per l’anno fiscale concluso il 31 marzo 2026 confermano che Resident Evil Requiem ha generato incassi superiori alle proiezioni iniziali, spingendo la casa di Osaka a rivedere al rialzo le proprie stime economiche. Il nono capitolo principale della saga survival horror, lanciato sul mercato il 27 febbraio 2026 per piattaforme come PC, PS5, Xbox Series X, PS5 Pro, SteamDeck e Switch2, si inserisce in un momento storico particolare per il franchise, che ha celebrato il suo trentesimo anniversario circa un mese fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Resident Evil Requiem travolge Capcom: dividendi quasi raddoppiati Notizie correlate Resident Evil: Requiem, spoiler a gogo! Capcom brancola nel buio.Resident Evil Requiem: Capcom Contro la Marea di Spoiler a pochi giorni dal lancio A pochi giorni dal debutto previsto per il 27 febbraio, Resident... Leggi anche: Resident Evil Requiem, Capcom dichiara guerra agli spoiler e promette azioni legali Aggiornamenti e contenuti dedicati Resident Evil Requiem supera i 7 milioni di copie vendute: il capitolo più veloce della storia della sagaNeanche due mesi dopo il lancio, Resident Evil Requiem ha già riscritto i libri dei record della saga targata Capcom. Il nono capitolo principale della ... videogamezone.eu Resident Evil Requiem ha venduto 7 milioni di copie in meno di due mesiIl 2026 di Capcom sembra non conoscere battute d'arresto, e Resident Evil Requiem ne è la prova più evidente. Il nuovo capitolo della storica saga survival horror ha raggiunto quota 7 milioni di copie ... it.ign.com