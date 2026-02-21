resident evil requiem capcom dichiara guerra agli spoiler e promette azioni legali

Capcom ha annunciato azioni legali contro chi diffonde spoiler di Resident Evil Requiem, dopo che alcuni video e dettagli trapelati hanno rovinato l’esperienza di gioco prima dell’uscita ufficiale. La casa giapponese ha deciso di intervenire duramente contro i leak online, promettendo di tutelare i suoi prodotti con misure legali. La diffusione non autorizzata di contenuti ha suscitato molte reazioni tra i fan, che attendono l’uscita del titolo.

La battaglia contro gli spoiler entra in una nuova fase. Dopo la comparsa online di video e dettagli sulla trama di Resident Evil Requiem prima del lancio ufficiale, Capcom ha annunciato una linea dura contro chiunque diffonda anticipazioni non autorizzate. Il publisher giapponese promette interventi legali, rimozioni forzate e azioni mirate contro creator e utenti che pubblicano contenuti spoiler. L’obiettivo dichiarato è proteggere l’esperienza dei fan in vista dell’uscita del 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series XS e Switch 2. Il problema nasce dalla circolazione anticipata di copie fisiche del gioco, finite “in the wild” diversi giorni prima del day one. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Resident Evil: Requiem, spoiler a gogo! Capcom brancola nel buio.Capcom si trova in difficoltà a causa della diffusione di numerosi spoiler di Resident Evil Requiem, che circolano ormai da giorni sui social e sui forum di gaming.

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem è mostruoso: provato 3 ore con Leon e Grace

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.