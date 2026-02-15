Napoli all’ultimo respiro | Conte reinventa il tridente per blindare la Champions

Il Napoli ha ottenuto una vittoria decisiva grazie alla strategia di Antonio Conte, che ha deciso di reinventare il tridente offensivo per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita si è giocata con un pubblico in delirio, ma il tecnico ha scelto di cambiare modulo per rispondere alle esigenze del momento. Sul campo si sono visti nuovi schemi e un atteggiamento più aggressivo, con l’obiettivo di evitare sorprese negli ultimi minuti.

L'atmosfera del Maradona, prossima al sold out, non basta a diradare le nubi che si addensano sopra il quartier generale di Antonio Conte. Il Napoli si presenta al bivio stagionale contro la Roma ferito nell'orgoglio e decimato negli effettivi: la recente, dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como ha lasciato scorie profonde, aggravate da un'infermeria che continua a reclamare i pezzi pregiati della rosa. Se lo scudetto resta un miraggio all'orizzonte, la realtà odierna impone una navigazione a vista per blindare il piazzamento Champions, difendendo un vantaggio che la truppa di Gasperini mira a polverizzare nello scontro diretto.