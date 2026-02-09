Liguria traina l’economia | export in crescita del 6,6% Pil in aumento e boom della blue economy nel 2026

La Liguria continua a trainare l’economia italiana. Nei primi nove mesi del 2025, le esportazioni della regione sono salite del 6,6%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale del 3,6%. La crescita è più forte anche rispetto al Nordovest, che segna appena l’1,9%. I numeri dimostrano che la regione sta andando bene e che il settore delle esportazioni sta dando una spinta importante.

La Liguria mostra una crescita dell'export superiore alla media nazionale, con un incremento del 6,6% nei primi nove mesi del 2025, quasi il doppio rispetto al 3,6% medio nazionale e più di tre volte rispetto al Nordovest (1,9%). Questa dinamica positiva si riflette nelle previsioni di crescita del Pil regionale, stimato all'1% nel 2026 contro lo 0,8% dell'Italia nel suo complesso. I dati emergono dalla decima edizione del think tank Liguria 2030, organizzato da The European House-Ambrosetti a Genova. L'economia ligure, secondo le previsioni, è destinata a crescere a un ritmo superiore del 25% rispetto alla media nazionale nel corso del 2026.

