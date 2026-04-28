Durante una conferenza stampa a Bologna, il leader di Italia Viva ha affermato che, indipendentemente dal momento delle elezioni, il centrosinistra è destinato a vincere. Ha anche dichiarato che il governo guidato dalla leader di un altro partito non ha più influenza politica. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di analisi sulle prossime consultazioni elettorali.

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine di una conferenza stampa a Bologna, tracciando lo scenario politico in vista delle prossime elezioni. Per Renzi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “non conta più niente, tutti lo sanno e lei ne è molto consapevole”. “La Meloni parlava tanto di politica estera quando aveva una storia da raccontare – ha detto Renzi -. La sua storia era ‘io sono il ponte (tra l’Europa e gli Usa, ndr.), io sono autorevole’. Meloni adesso non conta più niente, tutti lo sanno e lei ne è molto consapevole. Siccome è una donna molto intelligente e abile nella comunicazione, Giorgia Meloni ha deciso, dopo aver litigato con Trump, di non parlare più di politica estera.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Renzi: ‘se si va al voto vince il centrosinistra. Meloni non conta più niente’

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