L' assessore Guido Guidesi | Dopo le Olimpiadi niente cattedrali nel deserto Bene Meloni ma si ricordi dell' autonomia Se Vannacci se ne va non mi dispiace

Guido Guidesi, assessore lombardo allo Sviluppo economico, si mostra convinto dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. A pochi giorni dall’evento, dice che non ci saranno progetti inutili o “cattedrali nel deserto”. Apprezza le parole di Meloni, ma avverte di non dimenticare l’autonomia. Poi, commenta con freddezza la possibile uscita di Vannacci, dicendo che se se ne va, non gli dispiace. La sua voce è chiara e diretta, pronta a far sentire il suo punto di

L'assessore lombardo allo Sviluppo economico: "I Giochi daranno visibilità internazionale a territori come la Valtellina". E sul candidato del centrodestra: "Saranno i partiti a scegliere il miglior candidato. Con Civita non ci conosciamo" È una voce entusiasta quella che risponde al telefono. E Guido Guidesi, assessore lombardo allo Sviluppo economico (Lega), non potrebbe essere altrimenti a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La fiamma olimpica porterà sul territorio della sua Regione non solo atleti internazionali, ma anche visibilità che potrà essere convertita in "danè", come si dice a queste altitudini.

