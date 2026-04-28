Renzi appoggerà Lepore alle prossime elezioni

Il leader di Italia Viva ha annunciato che il partito sosterrà la coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni comunali, confermando così il proprio appoggio. Durante una visita in città, ha incontrato un tesserato di lunga data, che era stato allontanato da un corteo pubblico del 25 aprile scorso a causa del possesso di una bandiera. La visita si è svolta in un contesto di confronto politico locale.

Italia Viva farà parte della coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. A dirlo è il leader del partito riformista Matteo Renzi, giunto in città per incontrare Tino Ferrari, tesserato di IV allontanato dal corteo del 25 aprile scorso perché aveva con sé una bandiera.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Votate al referendum pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioniNon sono né stupito, né stranito dal fatto che molti sinceri garantisti, pur favorevoli in via di principio alla separazione delle carriere dei... Elezioni comunali a Bologna, Matteo Renzi: “Appoggerò Matteo Lepore”Bologna, 28 aprile 2026 – Italia viva alle prossime comunali di Bologna appoggerà la candidatura del sindaco uscente del Pd, Matteo Lepore.