Rendiconto di gestione Spuntano 5,3 milioni

Il Comune ha presentato il rendiconto di gestione per il 2025, con un importo di 5,3 milioni emerso nel calcolo finale. Questa cifra riguarda i risultati finanziari dell’ente al termine dell’anno e si riferisce alle entrate e alle uscite registrate nel periodo. La documentazione è stata resa pubblica e sarà soggetta alle procedure di verifica e approvazione da parte degli organi competenti.

Dal cilindro del Comune sul rendiconto di gestione 2025 sono usciti 5,3 milioni nel conteggio a tavolino dall’avanzo di amministrazione illustrato al Consiglio comunale dall’assessore Gianni Bartalini e ascoltato solo dagli addetti ai lavori dai banchi dei consiglieri di maggioranza e di opposizione. Argomento approvato dalla maggioranza, contrarie le opposizioni. Sono dunque milioni di euro che "dovranno servire per interventi e rispondere alle esigenze del territorio, con particolare attenzione alla spesa sociale, scuola, cultura, patrimonio, esigenze di quartieri e frazioni". In sostanza un passo in avanti per mantenere in linea i conti e la stabilità, senza aumentare la pressione fiscale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rendiconto di gestione. Spuntano 5,3 milioni Notizie correlate Leggi anche: Comune | Rendiconto di gestione, l'avanzo libero sfiora i 17 milioni di euro: "Aumentata la qualità e la quantità dei servizi" Rendiconto di gestione: "Comune solido e scelte vincenti"Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Rendiconto della gestione 2025.