Comune | Rendiconto di gestione l' avanzo libero sfiora i 17 milioni di euro | Aumentata la qualità e la quantità dei servizi
Il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Livorno sarà discusso in Consiglio comunale mercoledì 29 aprile. Il documento evidenzia un avanzo libero di circa 17 milioni di euro, risultato di un incremento nella qualità e nella quantità dei servizi offerti. Sono state mantenute le caratteristiche di rigore finanziario, efficienza e miglioramento dei servizi pubblici, confermando la solidità dei conti dell’ente.
Rigore finanziario, efficienza e qualità dei servizi. Sono queste le caratteristiche del rendiconto di gestione 2025 del Comune di Livorno, atto che certifica la solidità dei conti dell'ente, prossimo alla discussione in Consiglio comunale il prossimo mercoledì 29 aprile. A illustrarne i.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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