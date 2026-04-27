Comune | Rendiconto di gestione l' avanzo libero sfiora i 17 milioni di euro | Aumentata la qualità e la quantità dei servizi

Il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Livorno sarà discusso in Consiglio comunale mercoledì 29 aprile. Il documento evidenzia un avanzo libero di circa 17 milioni di euro, risultato di un incremento nella qualità e nella quantità dei servizi offerti. Sono state mantenute le caratteristiche di rigore finanziario, efficienza e miglioramento dei servizi pubblici, confermando la solidità dei conti dell’ente.